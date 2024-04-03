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Кадыров предложил чеченским чиновникам заняться благотворительностью

Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадыров пояснил, что ему написала дочь, Хадижат Кадырова.

«Я получил смску от Хадижат, что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг, было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги», — призвал глава Чечни.

В республике существует обычай покупать товар «под тетрадь», когда продавцы продают тот или иной товар своим покупателям в долг, если они не могут оплатить его прямо сейчас. Практика распространена особенно в сельских и небольших магазинах «по соседству», где продавцы и покупатели друг друга хорошо знают.

До этого стало известно, что в Чечне проверят пользователей социальных сетей на предмет неподобающего поведения.

С гражданами республики, которые будут так себя вести, обещают провести воспитательную работу.

Ранее в Чечне перестали выдавать загранпаспорта «молодым людям младше 30 лет без сопровождения родителей».

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