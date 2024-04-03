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Группа школьниц избила 10-летнюю девочку в волгоградском торговом центре

В Волгограде ищут девочек-подростков, причастных к нападению на свою сверстницу

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Depositphotos

В Волгограде девочки-подростки избили в общественном туалете 10-летнюю девочку, записывая все на камеру. Об этом сообщает прокуратура Волгоградской области.

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором группа школьниц бьет руками и ногами девочку. Инцидент, как было установлено, произошел в общественном туалете торгового центра в Кировском районе города. В каком состоянии сейчас находится пострадавшая, не уточняется.

Сегодня прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

«По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Подмосковье школьнице сломали нос трое мальчиков.

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