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Хуснуллин доложил Путину о работе по восстановлению соцобъектов новых регионов

Хуснуллин: в новых регионах России восстановлено более двух тысяч соцобъектов

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину в рамках церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах, что более двух тысяч объектов социальной инфраструктуры на этих территориях уже восстановлены, передает РИА Новости.

Он заявил президенту, что работа по восстановлению социальной инфраструктуры идет очень активно.

«Всего с начала работы более двух тысяч объектов восстановлено», — рассказал Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин на открытии социальных и жилых объектов в исторических регионах РФ в режиме видеоконференции заявил, что уже есть значительные результаты программ развития Донбасса и Новороссии.

До этого Кремль сообщал, что в четверг, 4 апреля, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства. Основной темой обсуждения станут итоги реализации индивидуальных программ развития регионов.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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