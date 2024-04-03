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В Химках более десятка сотрудников спецслужб задерживали водителя внедорожника

Baza: водителя внедорожника в Химках задержали большое количество силовиков

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Телеграм-канал «Baza»

Водителя внедорожника Toyota Land Cruiser в Химках задержали большое количество силовиков. Видео очевидца опубликовал Telegram-канал Baza.

Задержание произошло во дворе жилого дома на Куркинском шоссе, неподалеку от МКАД. Силовики, по словам очевидицы, прибывшие на двух микроавтобусах в количестве более десятка человек, остановили внедорожник, выбили стекла и вытащили мужчину из автомобиля.

После чего его скрутили и положили на землю, а затем повели в дом. Отмечается, что в квартире задержанного также произошел обыск.

Кого задержали правоохранители и в связи с чем — пока остается неизвестным.

До этого в Санкт-Петербурге заключили под стражу 15-летнего ученика девятого класса и 17-летнюю одиннадцатиклассницу, которые напали на подростка-миллионера и вымогали у него деньги.

Разбойное нападение обвиняемые совершили 27 марта, около дома пострадавшего на Васильевском острове.

Ранее двое мужчин напали на прохожую в Москве и украли у нее сумку с 7,5 млн рублей.

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