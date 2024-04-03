В Химках более десятка сотрудников спецслужб задерживали водителя внедорожника

Водителя внедорожника Toyota Land Cruiser в Химках задержали большое количество силовиков. Видео очевидца опубликовал Telegram-канал Baza.

Задержание произошло во дворе жилого дома на Куркинском шоссе, неподалеку от МКАД. Силовики, по словам очевидицы, прибывшие на двух микроавтобусах в количестве более десятка человек, остановили внедорожник, выбили стекла и вытащили мужчину из автомобиля.

После чего его скрутили и положили на землю, а затем повели в дом. Отмечается, что в квартире задержанного также произошел обыск.

Кого задержали правоохранители и в связи с чем — пока остается неизвестным.

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