Водителя автобуса обвинили в высадке ребенка-инвалида на трассе в Саратовской области

Водитель рейсового автобуса ответит в суде за оставление несовершеннолетнего в опасности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР Саратовской области.

Следователи установили, что 16 декабря прошлого года 54-летний обвиняемый перевозил пассажиров из Саратова в Петровск. Он проехал некоторые остановки в Петровске и поехал в сторону Саратова, не убедившись, что в салоне никого нет. Однако в автобусе остался 15-летний пассажир, являющийся инвалидом с детства. Это водитель понял уже на трассе и решил высадить несовершеннолетнего посреди дороги в Петровском районе.

После этого против мужчины возбудили уголовное дело. По версии следствия, он оставил подростка с инвалидностью без помощи в опасном для жизни и здоровья состоянии. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Ранее водитель из Саратовской области напал на подростка из-за неоплаченного проезда в автобусе.