В Курске онкологи прооперировали женщину с 26-килограммовой опухолью в животе

Онкологи Курска спасли женщину с крупной опухолью. Об этом сообщает администрация региона.

Пациентка обратилась в больницу с жалобой на проблемы с дыханием. Выяснилось, что за последние два месяца у нее существенно увеличился живот, но к медикам она не обращалась.

Во время исследования у россиянки обнаружили опухоль весом 26 килограммов, после чего назначили операцию. Манипуляция осложнялась тем, что новообразование приросло ко внутренним органам.

Специалисты успешно удалили опухоль, на это у онкологов ушло два часа. Пациентку уже выписали, на данный момент ее здоровью ничего не угрожает.

До этого в Великом Новгороде женщине удалили опухоль яичника объемом 40 литров. При этом россиянка знала о новообразовании, но отказывалась от операции из-за «страха перед онкологией». К специалистам она обратилась только после того, как опухоль заняла всю брюшную полость.

Ранее в Челябинске врачи спасли мужчину с раком молочной железы.