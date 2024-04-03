Суд арестовал монтера, пустившего автобус на переезд под Ярославлем

Переславский районный суд Ярославской области принял решение заключить на два месяца под стражу монтера пути, который пустил автобус на железнодорожный переезд под Ярославлем, где в него врезался поезд. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

«С учетом позиции представителя прокуратуры Переславский районный суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 июня 2024 года», — сообщили в ведомстве.

1 апреля на переезде в селе Берендеево Переславль-Залесского района Ярославской области столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Очевидцы сообщали, что автобус резко заглох на ж/д путях. При этом машинист поезда несколько раз просигналил, но не снизил скорость, так как было уже поздно.

СК России возбудил уголовное дело. Позже сообщалось, что 54 летний монтер пути задержан после столкновения автобуса и поезда на железнодорожном переезде станции станции Берендеево в Ярославской области. Он признал вину в ДТП.

Ранее возможной причиной схода поезда под Калининградом назвали теракт.