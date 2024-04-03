В Ленобласти грабитель отбивался ножом от пытавшегося его задержать продавца

Росгвардейцы задержали вооруженного грабителя, который похитил из магазина в Ленобласти алкоголь и попытался скрыться. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Попытка ограбления сетевого супермаркета произошла накануне в Волхове. Вечером 2 апреля наряд Росгвардии был поднят по тревоге и прибыл в магазин на Волховском проспекте, персонал которого сообщил о вооруженном ножом мужчине.

На месте происшествия силовики задержали пьяного 47-летнего местного жителя, который не заплатил за выбранные им алкогольные напитки на кассе и направился к выходу из магазина. Один из работников супермаркета бросился за грабителем, но тот стал размахивать ножом и угрожать ему его применением.

Вовремя подоспевшие сотрудники национальной гвардии обезвредили правонарушителя и заковали его в наручники. Затем задержанного доставили в территориальный отдел полиции. Нож и похищенный товар у него были изъяты.

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