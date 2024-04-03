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В Москве на складе маркетплейса произошел пожар на площади 200 квадратных метров

В Москве загорелось здание склада маркетплейса

В Москве спасатели ликвидируют возгорание на складе маркетплейса. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел на юго-востоке столицы, на Смирновской улице. Предварительно сообщалось о возгорании на площади 50 квадратных метров, но позже огонь распространился на 200 квадратных метров.

Огонь охватил предметы внутри здания, горят стеллажи для хранения. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

По данным ТАСС, на данный момент пожарные уже прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания. Информация о том, сколько человек и единиц техники потребовалось, не уточняется.

До этого местные жители сообщали о пожаре на пляже «Ясная поляна» в Химках. По их словам, огонь охватил здание достаточно быстро, этому способствовал сильный ветер.

Из-за погодных условий в городе введен «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее в Ростовской области загорелся завод полимерных изделий.

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