В РСПП прошла церемония вручения премии «Компания и персона года»

В Российском союза промышленников и предпринимателей (РСПП) прошла церемония вручения ежегодной бизнес-премии «Компания и персона года», которая отмечает успехи делового сообщества России. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Так, медиаменеджером года стал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер. По его словам, медиахолдинг справился со всеми вызовами, возникшими в 2022 году.

«Мы не просто выстояли, но и победили. Один из секретов успеха – правильная кадровая политика. Мы охотимся за лучшими и даем перспективу карьерного роста», — подчеркнул он.

В номинации «Компания года в сфере промышленного и инфраструктурного строительства» лауреатом стала компания «Мипстрой 1» (строительное подразделение ГК «Мосинжпроект»). Ее гендиректор Константин Маслаков отметил, что для компании является большой честью принимать прямое участие в изменениях облика Москвы, которые делают жизнь горожан более комфортной и удобной. По его словам, приоритетным для компании является строительство Национального космического центра высокотехнологичного кластера, который поспособствует развитию всей космической отрасли России.

Сеть фитнес-центров XFIT победила в номинации «Услуги и сервис (ребрендинг)». По словам директора по маркетингу и рекламе XFIT Светланы Базаровой, цель компании заключается в формировании общества здоровых и красивых людей. Она подчеркнула, что сеть регулярно улучшает и обновляет свои услуги, следуя новейшим технологическим трендам.

«Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубы XFIT стали ярче, а их атмосфера располагает к регулярным тренировкам и самосовершенствованию», — подчеркнула она.

В номинации «Устойчивый бренд индустрии гостеприимства» победил «Росинтер ресторанс». Вице-президент компании по франчайзингу Дмитрий Шалов подчеркнул, что успех «Росинтер Ресторанс» обусловлен людьми, которые там работают. По его словам, это лояльная и сплоченная команда профессионалов.

«В наших приоритетах всегда было честно и открыто вести бизнес, собирать, изучать и применять все лучшие наработки в отрасли. А во главу угла ставим лояльность и интересы наших гостей», — сказал он.

Компанией года в агропромышленном комплексе стал «Росагролизинг». Как рассказал гендиректор компании Павел Косов, для «Росагролизинга» важны мнения наших покупателей, аграриев и производителей сельхозтехники.

«Предприятия, с которыми мы сотрудничаем, смогли поменять логистику, структуру поставок, приоритеты в сторону импортозамещения. В настоящее время российская техника стала более востребована, и основной объем оборудования для сельхозработ, приобретаемого нами – российского и белорусского производства», — отметил он.