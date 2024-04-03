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В российском регионе заметили «тающий» асфальт

Губернатор Мазур потребовал разобраться с тающим асфальтом в Томске

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Губернатор Томской области Владимир Мазур сообщил, что в Томске заметили исчезающий вместе со снегом асфальт. Об этом Мазур написал в своем Telegram-канале.

Мазур потребовал разобраться с «тающим» дорожным покрытием. Он привел три варианта решения проблемы — поручил муниципалитетам усилить вывоз снега, дал поручение своему заместителю по инфраструктуре Александру Лебедеву, областному дорожному департаменту и всем муниципалитетам провести обследование дорог, обратился в Томской государственной архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) с просьбой специалистам дать экспертное заключение по поводу исчезновения асфальта на самых поврежденных участках дорог.

«Мы каждый год увеличиваем финансирование дорожного ремонта. Чтобы людям было комфортнее жить, добираться по делам и меньше тратить на обслуживание авто. А никак не наоборот!» — резюмировал Мазур.

До этого председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вдвое увеличить штрафы за некачественный ремонт и ненадлежащее содержание дорог.

Ранее на Алтае дорожный начальник растратил миллионы рублей из федерального бюджета.

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