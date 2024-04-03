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Вор в законе попался на вымогательстве

Подмосковные полицейские задержали вора в законе Стокозуба

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Подмосковные полицейские задержали вора в законе Сергея Стокозуба, известного по прозвищу «Самарский» — 53-летний профессиональный преступник был задержан за вымогательство. Об этом сообщает портал «Прайм Крайм».

Утверждается, что неоднократно судимый Стокозуб является крестником другого уголовного авторитета, Олега Медведева по прозвищу «Шишкан» — он находится под следствием за высшее положение в преступной иерархии и расправу над членами семьи депутата из Подмосковья.

«Самарского» задержали в Раменском — он был взят вместе с двумя подельниками. Отмечается, что Стокозуб был «коронован», то есть повышен в преступной иерархии за ликвидацию вора в законе «Зеленого» из Павловского Посада, но более 14 лет не попадался сотрудникам правоохранительных органов.

До этого стало известно, из-за какой болезни Шакро Молодой вышел на свободу.

Ранее во Владимирской области полиция поймала действующего криминального авторитета.

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