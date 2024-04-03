Местные жители сообщили о пожаре в Химках

В Химках на пляже «Ясная поляна» горит бассейн. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».
«Загорелось здание у бассейна на пляже в парке Толстого. Вспыхнуло все, как спичка, очень быстро. А из-за сильного ветра огонь разгорается все сильнее и сильнее», — говорится в сообщении.
Позже Telegram-канал уточнил, что горит не сам бассейн, а здание неподалеку.
До этого в городе Азов в Ростовской области в здании полимерного завода произошел пожар.
По данным МЧС РФ, загорелись деревянные поддоны на площади 250 кв. м в производственном здании. В 16:03 часов мск было ликвидировано открытое горение.
До этого в Москве полностью сгорела детская площадка из-за игр детей. Во время пожара никто не пострадал.
Ранее на подстанции в Подольске произошло возгорание.