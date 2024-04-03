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Пермяк снял номера со своей машины и прятал ее от приставов на служебной парковке

В Перми должник пытался спрятать машину от приставов, сняв с нее госномера

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Pixabay

Житель Перми пошел на хитрость, чтобы не допустить ареста собственного автомобиля, но его старания оказались напрасными. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Мужчина взял кредит и задолжал банку 135 тыс. рублей. В добровольном порядке он долг не возвращал, и результате судебные приставы начали в его отношении исполнительное производство.

Они выяснили, что на имя должника, работающего в одном из торговых центров в Перми, зарегистрирован автомобиль Ford Mondeo. Сотрудник службы предположил, что до работы неплательщик добирается на своей машине, и отправился туда вместе с представителем взыскателя. Разыскиваемый автомобиль найти на прилегающей территории не удалось, но выяснилось, что у работников ТЦ есть отдельная парковка. Та самая иномарка нашлась именно там, однако на ней отсутствовали регистрационные знаки.

По всей видимости, владелец машины ожидал ее ареста и придумал удобный способ конспирации. Он прикрепил госномера к кузову на специальные магниты и при необходимости снимал их, а затем возвращал на место.

«Но предприимчивый должник не учел, что транспортное средство безошибочно идентифицируется еще и по VIN-коду», — отметили в УФССП.

Уже на следующий день после ареста машины владелец Ford пришел в подразделение ведомства с квитанцией о полном погашении задолженности.

Ранее россиянин сжег незаконно построенный дом перед визитом судебных приставов.

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