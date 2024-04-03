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Доцента ПГУПС Буракова оштрафовали за «проукраинскую» аватарку

Доцента ПГУПС Буракова оштрафовали на 30 тыс. руб. за аватарку с гербом Украины

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dimasss_bdsw/VK

Ленинский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова, который разместил в профиле в VK герб Украины и пацифистское высказывание. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Сам Бураков рассказал изданию, что проходит по статье о публичных действиях, которые направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

3 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали доцента местного университета Дмитрия Буракова по подозрению в участии в организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Оказалось, что уже 10 лет у мужчины на аватарке во «ВКонтакте» стоит флаг Украины и трезубец. Кроме этого, в своем профиле он написал противоречивый статус.

Ранее юрист объяснил, правомерно ли наказание за флаг Украины на аватарке.

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