Путину сообщили о паводках в российских регионах

Президент России Владимир Путин получил доклады о ситуации на Алтае и в Оренбургской области в связи с весенними паводками и дал поручения о помощи людям. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах», — заявил Песков.

Отдельно глава пресс-службы Кремля уточнил, что Путин дал необходимые поручения по оказанию помощи пострадавшим от наводнений людям. Риски серьезных паводков отмечены также в десяти регионах Центрального федерального округа.

До этого в докладе Росгидромета об особенностях климата в стране указали, что число природных катаклизмов в России в 2023 году выросло на 22% по сравнению с 2022 годом.

Самый большой ущерб нанесли дождевые паводки, мощные дожди и порывистый ветер.

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