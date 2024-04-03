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Тишковец заявил, что климатологов нужно «поставить к стенке»

Синоптик Тишковец назвал собачьей чушью прогнозы о рекордно жарком лете

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что поставил бы к стенке климатологов, которые предсказывают рекордно жаркое лето. По его словам, точные прогнозы можно будет дать не ранее конца весны.

«Я этот бред не комментирую. А так называемых климатологов, которые несут эту собачью чушь, поставил бы к стенке, чтобы не будоражить людей. Эти специалисты в кавычках никогда в своей жизни не разрабатывали долгие прогнозы. Прогнозы на лето уважаемые специалисты разрабатывают в конце весны. Сейчас это неуместно. Хотя виды, конечно, есть на 9 месяцев вперед», — сказал Тишковец.

С февраля СМИ со ссылкой на различных синоптиков сообщают о том, что Россию в этом году ждет аномально жаркое лето. Причина якобы кроется в метеорологическом явлении Эль-Ниньо – колебании температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. По данным синоптиков, температура превысит норму на 7 градусов, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде воздух может прогреться до +35°С.

Температурные рекорды может поставить Дальний Восток, Урал, республики Северного Кавказа, Сибирь, регионы Поволжья.

Ранее в Гидрометцентре объяснили, когда прекратится Эль-Ниньо.

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