Двое мужчин напали на прохожую в Москве и украли у нее сумку с 7,5 млн рублей

В Москве двое злоумышленников напали на женщину и украли у нее сумку с 7,5 млн рублей. Кадры нападения попали на записи камер видеонаблюдения, ролик опубликовала прокуратура столицы в Telegram-канале.

Нападение произошло днем на 3-й улице Ямского Поля, на кадрах видео женщина забирает у водителя сумку-шопер, в которой находились 7,5 миллионов рублей, и направляется к зданию. В этот момент к ней подбежали двое мужчин, их лица были скрыты под масками, злоумышленники выхватили у потерпевшей сумку и скрылись с места происшествия.

Грабителей удалось оперативно задержать, в совершении преступления подозреваются двое мужчин 30 и 39 лет, другие подробности о злоумышленниках неизвестны, они заключены под стражу.

Житель Рыбинска напал на прохожую, мужчина подъехал к женщине на велосипеде, напал на нее, ударив несколько раз по голове металлическим прутом. Затем грабитель оттащил жертву в кусты, где похитил личные вещи потерпевшей: сумку, в которой были две банковские карты, и мобильный телефон. Злоумышленника приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы.

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