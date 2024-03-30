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Россиянин избил прохожую арматурой и украл у нее сумку

Житель Рыбинска избил металлическим прутом прохожую и украл у нее сумку

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Жителя Рыбинска признали виновным в жестоком разбойном нападении на прохожую. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Инцидент произошел 17 августа 2023 года на улице Корнева. Злоумышленник проезжал по улице на велосипеде, когда заметил идущую по обочине 43-летнюю прохожую. Мужчина подъехал к ней и напал на нее, ударив несколько раз по голове металлическим прутом, от чего женщина потеряла сознание.

Затем грабитель оттащил жертву в кусты, где похитил личные вещи потерпевшей: сумку, в которой были две банковские карты, и мобильный телефон.

Жительница Рыбинска в результате нападения получила травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Злоумышленника приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ранее мужчина был неоднократно судим за грабеж и другие преступления против собственности.

Ранее в Дзержинске бездомный избил и ограбил женщину на улице.

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