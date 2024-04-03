СК завел уголовное дело по факту пропажи Седы Сулеймановой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пропажи чеченки Седы Сулеймановой. Об этом сообщили в Telegram-канале «Кризисной группы СК SOS» (признана в РФ иностранным агентом).

По данным активистов, соответствующий ответ от Следкома стали получать люди, направившие обращения на эту тему. СК утверждает, что дело не только завели, но и взяли на контроль в следственном управлении. Другие подробности уточняются.

В феврале член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о пропаже Седы Сулеймановой, которую родственники вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню летом 2023 года.

Как рассказала Меркачева «Газете.Ru», к ней обратились журналисты и друзья Сулеймановой — они считают, что с девушкой могло что-то случиться, поскольку в течение нескольких месяцев от нее ничего не было слышно.

9 марта в Петербурге прошла акция, посвященная пропавшей Седе Сулеймановой.

Ранее «Газета.Ru» публиковала рассказ россиянки, которая побывала в плену у мексиканского наркокартеля.