Мишустин прокомментировал инициативы по вопросам миграции

Премьер-министр РФ Михаил Мишутин заявил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» подготовка всех инициатив в сфере миграции и их утверждение должна проходить с учетом позиций правоохранителей. Об этом сообщает »Дума ТВ».

Он отметил, что разделяет желание возмездия, когда речь идет о террористах и с пониманием относится к многочисленным предложениям по вопросам миграции «в свете недавней трагедии».

По словам премьер-министра, стремление принять дополнительные решения справедливо.

«Подготовка, обсуждение всех инициатив, а тем более их утверждение должны проходить с учетом позиций правоохранительных органов», — считает глава кабмина.

Мишутин добавил, что необходимо вести «согласованную работу», только в этом залог эффективности инициатив.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о неминуемом наказании организаторов и спонсоров теракта в «Крокусе».

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».