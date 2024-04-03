Норвежский парламент закрыли после сообщений об угрозе взрыва

В парламент Норвегии поступило сообщение об угрозе взрыва. Об этом написала местная газета VG со ссылкой на заявление полиции.

По данным СМИ, значительная территория вокруг здания перекрыта, входы и выходы закрыты. Начальник полиции Осло Свен Бьелланд отметил, что сначала пришло письмо с угрозами, которое приняли за розыгрыш, но затем поступила новая угроза.

Полиция оцепила территорию вокруг здания парламента и осмотрела площадь Айдсволл с помощью служебных собак. Пока неизвестно, от кого поступали угрозы в парламент.

Пресс-секретарь полицейской службы безопасности Норвегии Мартин Бернсен заявил, что службе известно о ситуации и специалисты работают над расследованием угрозы.

До этого в помещении многофункционального центра (МФЦ) в поселке Внуково нашли записку с угрозами террористического характера. По данным канала Bаza записка была оставлена неизвестным на столе. В ней сказано: «Я террорист, по-хорошему уйдите из МФЦ, иначе в живых не останетесь».

Ранее пенсионерку, заявившую о поддержке Украины, задержали за угрозы взрыва в аквапарке.