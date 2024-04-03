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Медиаменеджер Rambler&Co Андрей Цыпер получил премию «Персона года»

Премию «Персона года» отметила стабильное лидерство Rambler&Co в медиа

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Rambler&Co

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер получил награду в номинации «Медиа» бизнес-премии российского делового сообщества «Персона года» 2023 года, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Отмечается, что он отвечает за работу таких федеральных изданий, как «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», Ferra.ru и других.

Цыпер подчеркнул, что ежегодно возрастает количество вызовов для медиабизнеса. По его словам, Rambler&Co с ними успешно справляется, а СМИ адаптируются к новым условиям.

«Мы привлекаем молодую аудиторию в соцсетях, боремся с фейковой информацией, рассказываем про медиаграмотность населению. Особенно приятно, что это отмечают и уважаемые эксперты рынка. Благодарен за эту награду», — добавил исполнительный директор по медиа Rambler&Co.

Экспертное жюри премии отметило, что Rambler&Co стабильно лидирует на рынке медиа, удерживая первое место по числу пользователей цифровых ресурсов и привлекая более 40% аудитории российского сегмента интернета. Крому того, медиахолдинг продолжает улучшать свои активы, устанавливая новые рекорды посещаемости веб-сайтов и достигая широкого охвата. Так, в 2023 году охват составил более 3 млрд пользователей в официальных сообществах и каналах в социальных сетях. При этом видеоконтент на сайтах издательств собрал свыше 2 млрд просмотров.

Напомним, премия «Персона года» призвана отмечать корпоративные и личные успехи, реальные результаты деловой деятельности, которые оцениваются обществом как значимые.

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