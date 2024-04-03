В Москве из-за сильного ветра погиб человек

В Москве на строительном объекте на улице Южнопортовой на рабочего упала бетонная плита из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, на стройке работал 62-летний мужчина. Внезапно на него сверху свалилась тяжелая плита. От полученных травм пострадавших скончался на месте.

Люблинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов, а также контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Тем временем в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Параллельно в режим повышенной готовности перешли городские службы, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Об ухудшении погодных условий москвичей оповещают в парках, а также через СМИ и информационные табло.

Принимаются меры по защите от ветра жилых и нежилых домов, а также транспорта, торговых центров и строек. Отмечается, что под особым контролем находятся системы жизнеобеспечения и электросетевые организации.

Ранее в школе на юге Москвы обрушился потолок.