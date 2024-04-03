Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полиция Турции задержала почти 90 участников протестов после выборов

Глава МВД Турции Ерликай сообщил о задержании 89 участников протестов

close
100%
Reuters

Полиция Турции задержала 89 человек в восточных и юго-восточных провинциях страны за участие в несанкционированных акциях после муниципальных выборов. Об этом написал в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликай.

По его словам, участники несанкционированных акций выражали поддержку Рабочей партии Курдистана, бросали камни в полицию и оказывали сопротивление. Демонстрации связаны как с победой на выборах в некоторых восточных регионах кандидатов от прокурдской партии Dem Parti, так и с ситуацией вокруг мэра города Ван.

Сразу в нескольких турецких городах прошли массовые протесты, так как оппозиционного кандидата Абдуллу Зейдана не допустили до выборов мэра 31 марта. Члены партии DEM считают, что официальные причины недопуска сфабриковали. Власти не разрешили провести протестную акцию, поэтому ее участники пошли по улицам городов, уничтожая клумбы, поджигая покрышки и атакуя полицию фаерами и камнями.

По данным NTV, избирательная комиссия провинции Ван отстранила от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллу Зейдана. Его избирателей это возмутило, они хотели провести официальный митинг, но не добились разрешения от властей, после чего начались протесты.

В Ване толпа разошлась по переулкам, начала крушить клумбы, разжигать костры и забрасывать полицию камнями. Аналогичная ситуация сложилась в Хаккари. Для борьбы с демонстрантами полиция возвела баррикады и вооружилась водометами и слезоточивым газом.

Губернатор провинции Хаккари Али Челик приехал на место протестов. Он сказал журналистам, что в демократических странах люди имеют право на свое мнение, однако призвал действовать в рамках закона. Челик отметил, что в Хаккари протесты прошли относительно спокойно, только один человек получил ранение.

Ранее в Турции назвали возможного преемника Эрдогана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами