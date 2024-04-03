Полиция Турции задержала почти 90 участников протестов после выборов

Полиция Турции задержала 89 человек в восточных и юго-восточных провинциях страны за участие в несанкционированных акциях после муниципальных выборов. Об этом написал в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликай.

По его словам, участники несанкционированных акций выражали поддержку Рабочей партии Курдистана, бросали камни в полицию и оказывали сопротивление. Демонстрации связаны как с победой на выборах в некоторых восточных регионах кандидатов от прокурдской партии Dem Parti, так и с ситуацией вокруг мэра города Ван.

Сразу в нескольких турецких городах прошли массовые протесты, так как оппозиционного кандидата Абдуллу Зейдана не допустили до выборов мэра 31 марта. Члены партии DEM считают, что официальные причины недопуска сфабриковали. Власти не разрешили провести протестную акцию, поэтому ее участники пошли по улицам городов, уничтожая клумбы, поджигая покрышки и атакуя полицию фаерами и камнями.

По данным NTV, избирательная комиссия провинции Ван отстранила от выборов прокурдского кандидата от партии DEM Абдуллу Зейдана. Его избирателей это возмутило, они хотели провести официальный митинг, но не добились разрешения от властей, после чего начались протесты.

В Ване толпа разошлась по переулкам, начала крушить клумбы, разжигать костры и забрасывать полицию камнями. Аналогичная ситуация сложилась в Хаккари. Для борьбы с демонстрантами полиция возвела баррикады и вооружилась водометами и слезоточивым газом.

Губернатор провинции Хаккари Али Челик приехал на место протестов. Он сказал журналистам, что в демократических странах люди имеют право на свое мнение, однако призвал действовать в рамках закона. Челик отметил, что в Хаккари протесты прошли относительно спокойно, только один человек получил ранение.

Ранее в Турции назвали возможного преемника Эрдогана.