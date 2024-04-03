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Строитель рухнул в шахту лифта с высоты третьего этажа в Москве

В Москве прокуратура устанавливает обстоятельства падения мужчины в лифтовую шахту

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Прокуратура Москвы

В Головинском районе Москвы мужчина упал в шахту лифта, рабочий рухнул вниз с высоты третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на строительном объекте по улице Фестивальная, рабочий упал в лифтовую шахту с большой высоты, спасти мужчину не удалось. По факту произошедшего проверку проводит прокуратуры Москвы, устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность на строительном объекте.

В Иванове 82-летняя женщина упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину. Пострадавшую подняли наверх спасатели, пенсионерка госпитализирована с многочисленными травмами.

17 марта в Верней Пышме, ребенок зашел в лифт в сопровождении взрослого, нажал кнопку нужного этажа и получил удар током. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее электрика раздавило кабиной лифта в петербургском отеле.

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