Строитель рухнул в шахту лифта с высоты третьего этажа в Москве

В Головинском районе Москвы мужчина упал в шахту лифта, рабочий рухнул вниз с высоты третьего этажа. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на строительном объекте по улице Фестивальная, рабочий упал в лифтовую шахту с большой высоты, спасти мужчину не удалось. По факту произошедшего проверку проводит прокуратуры Москвы, устанавливается круг лиц, ответственных за безопасность на строительном объекте.

В Иванове 82-летняя женщина упала с третьего этажа в шахту лифта на кабину. Пострадавшую подняли наверх спасатели, пенсионерка госпитализирована с многочисленными травмами.

17 марта в Верней Пышме, ребенок зашел в лифт в сопровождении взрослого, нажал кнопку нужного этажа и получил удар током. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Ранее электрика раздавило кабиной лифта в петербургском отеле.