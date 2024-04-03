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Власти Подольска прокомментировали инцидент на подстанции

Мэрия Подольска сообщила о восстановлении электроэнергии по резервной схеме

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Телеграм-канал «Подольск»

Электроэнергия в Подольске Московской области после аварии на подстанции поступила по резервной схеме. Об этом сообщила администрация города.

Там отметили, что отключение электричества в нескольких микрорайонах городского округа произошло из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией Подольск.

«По всем адресам электроэнергия уже поступила по резервной схеме. В течение часа специалисты переключат подачу на постоянный носитель», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на энергоподстанции в городе произошло возгорание. Местный Telegram-канал писал, что на подстанции произошло замыкание, затем очевидцы увидели вспышку и черный дым.

1 апреля в Екатеринбурге произошел пожар в цехе «Уралмашзавода». Первоначальная площадь пожара в цехе составляла 800 кв. метров, но позже она выросла до 4,5 тыс. кв. метров. У строения рухнула крыша на площади 300 кв. метров.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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