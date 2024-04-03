Власти Подольска прокомментировали инцидент на подстанции

Электроэнергия в Подольске Московской области после аварии на подстанции поступила по резервной схеме. Об этом сообщила администрация города.

Там отметили, что отключение электричества в нескольких микрорайонах городского округа произошло из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией Подольск.

«По всем адресам электроэнергия уже поступила по резервной схеме. В течение часа специалисты переключат подачу на постоянный носитель», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на энергоподстанции в городе произошло возгорание. Местный Telegram-канал писал, что на подстанции произошло замыкание, затем очевидцы увидели вспышку и черный дым.

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