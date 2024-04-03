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Психолог объяснила, как правильно поддерживать близкого человека

Психолог Линде: поддерживая человека, нужно избегать критики в его адрес

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Shutterstock

Даже при большом желании поддержать близкого в трудной ситуации можно допустить ошибку и в ответ получить лишь раздражение. Об этом в беседе с РИАМО сообщила социальный психолог Майя Линдэ. По ее словам, не стоит прибегать к критике, спорам, поиску виновных и повышенным тонам. Все это только отстранит человека и вызовет недоверие.

«К человеку больше не стоит лезть, если на ваше соучастие он отвечает раздраженно, агрессивно или в принципе говорит вам прямо, что не готов это обсуждать с кем-то», — отметила Линде.

Она добавила, что в таких случаях человека следует оставить в покое, указав на готовность поддержать, если это потребуется. В острых или затяжных случаях специалист советует решать эмоциональные состояния с помощью психолога.

Психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Александр Поликарпов до этого рассказал, как справиться с повышенной тревожностью. По его словам, нужно научиться иначе воспринимать слова и действия окружающих, заниматься йогой и спортом. Также он посоветовал обратиться к психологу.

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