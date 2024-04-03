Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белгород признали одним из самых комфортных крупных российских городов

Минстрой РФ признал Белгород одним из самых комфортных городов для жизни

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

Белгород признали одним из лучших городов России с «условно комфортным климатом». Такую статистику привел Минстрой РФ.

Для расчета индекса эксперты оценивают 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств. При этом каждый из них анализируют по шести показателям — безопасности, комфорту, экологичности, идентичности и разнообразию, современности среды и эффективности органов власти.

Помимо Белгорода, лидирующие позиции в номинации «Крупные города» заняли Мытищи, Химки, Ярославль и Тюмень. Сам Белгород расположился на четвертом месте рейтинга с 250 баллами.

В то же время самыми комфортными городами-миллиониками по традиции стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар и Казань.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отмечал, что индекс качества городской среды помогает властям определить приоритеты развития городов.

Ранее российские зумеры рассказали, почему хотят переехать в Москву и другие города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами