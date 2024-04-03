Петербургский омбудсмен пожаловалась депутатам на скибиди-туалеты

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала депутатам петербургского Законодательного собрания об опасностях, поджидающих детей в интернете, и привела в качестве примеров мультсериал «Маша и Медведь», а также вебсериал «Скибиди-туалет». Трансляцию заседания, на котором выступала омбудсмен, вела страница ЗакСа в соцсети «ВКонтакте».

Митянина рассказала о ситуации, когда умная колонка «Алиса» в ответ на безобидный вопрос о том, почему Маша из мультсериала живет одна в лесу, сообщила, что девочка является призраком, которого могут видеть только животные.

Кроме того, омбудсмен показала депутатам отрывок из сериала про скибиди-туалеты. По словам Митяниной, дети ждут новых серий и просят родителей покупать им игрушки, которые «изображают героев этой вакханалии».

«Неудивительно, что дети, по словам психологов, стали более агрессивные, ожесточенные. Интернет их учит тому, что запретов нет», — подвела итоги Митянина.

«Скибиди-туалет» — одно из самых популярных развлечений среди детей. Эти видео завирусились в Shorts и TikTok. Там анимированные головы вылезают из унитаза и с пугающей гримасой начинают петь песню «Biser King – Dom Dom Yes Yes». Однако все это не просто одноразовый мем, а целый сериал, загруженный на YouTube в формате Shorts, все вышедшие серии которого неизменно набирают десятки миллионов просмотров.

Подробнее об этом и других похожих явлениях — в материале «Газеты.Ru».

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