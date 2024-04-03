В Кремле назвали препоны МОК проведению Игр дружбы узурпацией права на спорт

Желание Международного олимпийского комитета (МОК) препятствовать проведению в России независимых спортивных состязаний — это попытка узурпировать право на спорт. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем согласиться, конечно же, с отношением <…> к планам России проведения крупных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что руководству МОК надо отмежеваться от политики, чтобы не наносить ущерба движению спортсменов всего мира. По его словам, спецкомиссия организации занимается мониторингом высказываний исключительно россиян, что противоречит принципам олимпийской семьи.

До этого глава МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете. Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев обвинил руководителя международной спортивной организации в провокации.

Ранее стало известно, что спортсмены из Крыма не поедут на Олимпиаду в Париж.