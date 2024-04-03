В Уфе задержали троих подростков, пытавшихся совершить диверсию, рассчитывая получить за это деньги, их вербовали через Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Отмечается, что все трое уфимцев являются друзьями. «С целью получения материальной» выгоды молодые люди переписывались в мессенджере с неизвестными, которые предоставили им инструкции по совершению поджога объекта связи.

Один из подростков признался, что первым задание через Telegram поступило ему, при этом координаты «определял заказчик».

При попытке совершения диверсии всех подростков задержали с поличным сотрудники УФСБ. В ходе осмотра места происшествия изъяты инструменты и вещества, необходимые для совершения преступления.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). В настоящее время они находятся под стражей. Следствие продолжается.

В Дагестане 31 марта в ходе спецоперации спецназ ФСБ задержал четырех человек, которые «снабжали деньгами и оружием» устроивших теракт в концертном зале в Подмосковье. На допросе один из них рассказал, что оставлял в схроне в Мытищах оружие для «ребят, которые нападали» на «Крокус Сити Холл». По данным ФСБ, задержанные также готовили теракт в Каспийске. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».