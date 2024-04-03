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Россиянка избила 10-летнюю дочь, девочка в реанимации

«78.ru»: петербурженка избила 10-летнюю дочь ремнем, ребенок в реанимации

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Санкт-Петербурге 10-летнюю девочку госпитализировали в реанимацию после избиениям матерью. Об этом сообщает издание «78.ru».

По данным СМИ, инцидент произошел 26 марта в доме по улице Бутлерова: девочка не сдержала позыв в туалет и опорожнилась в нижнем белье. Это разозлило родительницу, и та отхлестала ее ремнем по животу.

Через несколько дней у ребенка вздулся живот и мать показала дочь врачу. Из поликлиники пациентку на «скорой» забрали в больницу, где провели операцию по откачиванию жидкости. Также у ребенка диагностировали гематомы и ссадины.

В пресс-службе городской полиции в беседе с изданием подтвердили факт избиения ребенка ремнем, но уточнили, что в медучреждение несовершеннолетняя попала из-за проблем со здоровьем.

Семья девочке считается благополучной, на учете в надзорных органах не состоит.

Ранее в Петербурге подростки затащили первоклассника на стройку и проломили ему голову.

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