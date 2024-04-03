В Кузбассе заметили медведя, проснувшегося на территории угольного предприятия

В городе Междуреченск Кемеровской области на территории одного из угольных предприятий заметили проснувшегося после спячки медведя. Об этом сообщает Сiбдепо.

На видео, опубликованном в Telegram-канале «Регион 42 | Кузбасс», видно, что животное стоит на возвышении и осматривается. В Департаменте охраны объектов животного мира Кузбасса уточнили, что это первый в новом сезоне случай встречи с медведем в регионе.

«Медведь лег в зимнюю спячку, а вокруг участка, где он лег, разрез произвел свои работы. Поэтому животное осталось как на острове. Вокруг работает техника, производственные участки, а он в западне. Он сейчас приходит в себя после спячки, питается корнями. Я думаю, что он уйдет», — отметил государственный инспектор департамента ООЖМ Кузбасса в Междуреченском округе Александр Гурылев.

Животное попытаются загнать в тайгу, уточнил госинспектор. Однако, по его словам, для этого сотрудникам предприятия важно не привлекать медведя остатками продуктов питания.

26 марта пресс-служба Кроноцкого заповедника сообщала, что на Камчатке был зафиксирован первый случай выхода медведя из спячки в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. Встреча инспекторов с медведем произошла неподалеку от кордона «Прибрежный» на берегу Охотского моря.

Ранее сообщалось, что бурые медведи оказались врагами рукотворных лесов.