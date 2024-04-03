Суд ужесточил наказание соучастникам убийства Дугиной

Мосгорсуд увеличил срок наказания бывшему сотруднику МВД Ивану Рыбину и безработному Даниилу Чоудхури, которых осудили за предоставление данных об автомобиле и месте жительства журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения. Об этом пишет ТАСС.

По версии обвинения, с февраля по апрель 2022 года Чоудхури разместил в группе в Telegram объявление о сборе информации о Дугиной. В тот момент Рыбин занимал должность государственного инспектора ГИБДД и имел доступ к информационной системе Госавтоинспекции. Он получил информацию о семье Дугиных, а именно данные о месте их жительства, марки и номера их автомобилей. Рыбин продал информацию за 3 350 рублей. Чоудхури отправил полученную информацию неустановленным лицам. Оба осужденных заявляли, что не знали о готовящимся покушении.

Сначала Нагатинский суд признал виновными Рыбина и Чоудхури за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица. Экс-полицейского также признали виновным за злоупотребление должностными полномочиями. В итоге сначала Рыбина приговорили к четырем годам колонии общего режима, а Чоудхури — к году колонии общего режима.

Однако Мосгорсуд решил окончательно назначить Рыбину наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А Чоудхури увеличили наказание до двух лет лишения свободы. Сами осужденные не согласились с этим решением и подали на него кассационную жалобу.

Ранее американская газета The Washington Post писала, что Дугину взорвала Служба безопасности Украины (СБУ).