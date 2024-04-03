На Тайване сотни людей заблокированы в горах после землетрясения

В горах национального парка Тароко на Тайване после землетрясения могут быть заблокированы около одной тысячи человек. Об этом сообщил тайваньский портал «Ляньхэ синьвэньван», передает ТАСС.

В парке находятся 215 туристических групп общей численностью 680 человек. Два человека пострадали из-за падения камней с гор, один из них госпитализирован.

Кроме того, более 300 человек проживают на территории нацпарка, еще 120 человек являются сотрудниками парка.

До этого сообщалось, что в результате землетрясения на Тайване пострадали 711 человек.

3 апреля на Тайване было зафиксировано сильнейшее землетрясение за последние 25 лет. Метеорологическая служба государства сообщила о землетрясении магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 18 километрах к юго-западу от города Хуаляня. На острове обрушились по меньшей мере 26 зданий.

Последний раз землетрясение подобной мощности произошло на острове в 1999 году.

Ранее россиянка рассказала о мощном землетрясении на Тайване.