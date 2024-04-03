В Москве на парковке грузовой техники нашли гранату для РПГ

На парковке грузовой техники у строительной площадки в районе Отрадное Северо-Восточного административного округа Москвы нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, сообщение поступило в экстренные службы в 8:36, прибывшие на место специалисты оцепили парковку. Туда также приехали сотрудники полиции и кинологи. Источник уточнил, что найденный предмет похож на снаряд для ручного противотанкового гранатомета. Согласно его данным, длина снаряда составляет примерно 40 см, диаметр — около 130-140 см.

28 марта Telegram-канал Shot сообщал, что на северо-востоке Москвы на улице Летчика Спирина сотрудники экстренных служб сняли оцепление после того, как они провели обследование предмета, похожего на гранату. Отмечалось, что предмет, который похож на гранату, на московской улице обнаружили прохожие.

27 марта в Сургуте мужчина оставил похожий на гранату предмет в Центре социального обслуживания населения.

Ранее жители Сургута обратились в полицию, перепутав пластмассовую игрушку с гранатой.