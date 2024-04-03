Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве на парковке грузовой техники нашли гранату для РПГ

«360»: гранату для РПГ обнаружили на парковке грузовой техники в Москве

close
100%
Depositphotos

На парковке грузовой техники у строительной площадки в районе Отрадное Северо-Восточного административного округа Москвы нашли взрывоопасный предмет. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, сообщение поступило в экстренные службы в 8:36, прибывшие на место специалисты оцепили парковку. Туда также приехали сотрудники полиции и кинологи. Источник уточнил, что найденный предмет похож на снаряд для ручного противотанкового гранатомета. Согласно его данным, длина снаряда составляет примерно 40 см, диаметр — около 130-140 см.

28 марта Telegram-канал Shot сообщал, что на северо-востоке Москвы на улице Летчика Спирина сотрудники экстренных служб сняли оцепление после того, как они провели обследование предмета, похожего на гранату. Отмечалось, что предмет, который похож на гранату, на московской улице обнаружили прохожие.

27 марта в Сургуте мужчина оставил похожий на гранату предмет в Центре социального обслуживания населения.

Ранее жители Сургута обратились в полицию, перепутав пластмассовую игрушку с гранатой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами