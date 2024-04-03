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Доцент из Петербурга рассказал, что его оштрафуют за флаг Украины на аватарке

Задержанному за герб Украины в соцсетях доценту ПГУПС Буракову предъявили обвинение

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге полиция задержала доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова. В разговоре с «Газетой.Ru» мужчина сообщил, что его обвиняют в демонстрации флага Украины в соцсети «ВКонтакте». Буракову грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей.

«Мне вменяют КоАП 20.3.3 часть 1 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации — «Газета.Ru»). По сути вменяют, что у меня в профиле во «ВКонтакте» вместо фотографии моего лица размещены флаг и герб Украины, а в статусе написана фраза из двух слов: одно из трех букв, а другое из пяти. Сегодня будет суд. 20.33 — это не арестная статья. Это штраф от 30 до 50 тыс.», — объяснил Бураков.

По словам доцента, он уже удалил со своей страницы фото с флагом и статус. Мужчина заявил, что сделал это из-за возможности дальнейшего преследования.

«Во-первых, не обяжут [удалять информацию из соцсетей], а во-вторых — я это уже сделал. Никто не обязывает, потому что это преступление относится к классу длящихся. Можно его несколько раз регистрировать и каждый раз заводить по одному и тому же событию новое преследование. Накопив две или три штуки, можно возбуждать уголовное дело об неоднократности», — отметил он.

Бураков добавил, что в университете пока не отреагировали на его задержание: «Со мной никто не связывался, у меня ничего не спрашивали, мне ничего не сообщали», — заключил он.

Дмитрий Бураков был задержан во вторник, 2 апреля, в Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

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