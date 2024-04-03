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Названа предварительная причина крушения военного вертолета Ми-24 в Абхазии

Минобороны: причиной крушения Ми-24 в Абхазии мог быть отказ материальной части

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РИА «Новости»

Вертолет Ми-24 министерства обороны Абхазии мог упасть из-за отказа материальной части. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В Минобороны республики рассказали, что была создана рабочая группа, которая совместно с военной прокуратурой работает на месте крушения.

2 апреля министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния сообщил, что вертолет Ми-24 Министерства обороны Абхазии совершил жесткую аварийную посадку в Гулрыпшском районе республики и загорелся. На борту находились три члена экипажа, их доставили в больницу. По словам Квициния, их жизням ничто не угрожает.

До этого в Белгородской области рядом с территорией поселка Ровеньки упал российский военный вертолет Ми-8. На борту были четыре человека. Одного из них госпитализировали. Предварительно, причиной инцидента стала ошибка пилота.

Ранее вертолет совершил аварийную посадку на Ямале.

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