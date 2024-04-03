Полицейские поймали нарушителей миграционного законодательства во время рейда

В Орловской области полиция во время проверок выявила 200 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Сотрудники полиции проводили проверку в жилых домах, на стройках и предприятиях региона. Нарушителей привлекли к административной ответственности и выписали им штрафы на 400 тысяч рублей.

Региональные суды после рейдов решили выдворить из России 28 иностранцев. Их поместили в центр временного содержания в ожидании депортации. Еще 29 мигрантов получили от МВД запрет на въезд в Россию.

До этого в Петербурге группу лиц заподозрили в незаконной легализации иностранных граждан. По версии полиции, коммерческая компания россиян выдавала иностранцам фиктивные сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства. С этим документом иностранцы становились на миграционный учет.

Депутат Государственной думы Иван Сухарев заявил, что необходимо проверить соблюдение законных оснований при выдаче паспортов России иностранцам на протяжении последних десяти лет.

Ранее в Брянской области мужчина организовал незаконный въезд украинцев в Россию.