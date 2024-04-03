Число детей, погибших в результате теракта в «Крокусе», увеличилось

Число погибших детей в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до шести. Об этом рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет ТАСС.

В трагедии также пострадали семеро детей. При этом двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Пациенты медучреждений обеспечены всем необходимым, а врачи дают положительные прогнозы, заключила Львова-Белова.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, как мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».