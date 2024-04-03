Омбудсмен рассказала о состоянии детей, пострадавших в теракте в «Крокусе»

Пятеро детей остаются в больнице после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

По ее словам, состояние двоих оценивается как тяжелое, троих — средней степени тяжести.

Еще двое лечатся дома.

«Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — поделилась омбудсмен.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».