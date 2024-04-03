Россияне ответили, помогали ли они детям с уроками в школе

Большинство (86%) россиян помогают своим детям с домашними заданиями, которые задают в учебных учреждениях, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,3 тыс. человек.

При этом 48% из них уточнили, что делают или делали это только в начальной школе, чтобы ребенок смог легче освоиться с новым режимом и более серьезно относился к заданиям.

«Только в первом классе помогала. Да я и сама всегда делала уроки без родителей, когда училась в школе. И не помню, чтобы кто-то в классе делал уроки с родителями, засмеяли бы», — поделилась респондентка.

21% ответили, что продолжали делать уроки с детьми до 7-8 класса,13% — до конца школы. Еще 4% участников опроса признались, что помогали детям с заданиями и в колледжах или вузах, в том числе, с написанием диплома.

При этом 12% сообщили, что никогда не помогали детям с домашними заданиями. По их мнению, помощь ребенку должны оказывать школа и учителя, а не родители. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Главный методолог онлайн-школы «Синергия» Анна Сопченко до этого рассказала «Газете.Ru», что, согласно санитарным правилам, объем домашних заданий должен быть таким, чтобы их можно было выполнить за 1,5 часа для начальной школы и за 3,5 часа для старшей.

Ранее сообщалось, что на Урале школьник получил инсульт, выполняя домашнее задание.