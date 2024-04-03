На Ставрополье двое надругались над двухлетним ребенком и сняли это на камеру

На Ставрополье двух жителей Петровского округа отправили в колонии за надругательство над несовершеннолетней, изготовление порнографических материалов, а также вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе судов Ставропольского края.

По данным издания «Победа26», обвиняемые, мужчина и женщина, изнасиловали двухлетнюю девочку и сняли это на камеру. В последствии мужчина шантажировал семью потерпевшей, вымогаю у родственников ребенка вознаграждение за фотографии. В случае несогласия на сделку мужчина угрожал разместить снимки в интернете.

Фигуранты признали свою вину полностью. Суд приговорил мужчину к 17 годам с отбыванием наказания в колонии особого режима. Его сообщнице дали 14 лет с отбыванием наказания в аналогичной колонии.

Ранее россиянин изнасиловал девушку в заброшенном здании в центре Волгограда.