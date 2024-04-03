«Слышала хруст, вещи падали»: россиянка рассказала о мощном землетрясении на Тайване

Жители Тайваня ведут себя спокойно после сильнейшего землетрясения и продолжают заниматься своими делами. Об этом «Газете.Ru» рассказала русскоязычная жительница острова Фатима. По ее словам, в течение дня ожидаются новые подземные толчки.

«Мы с мужем живем на севере. Все началось рано утром, мы только проснулись, муж собирался на работу, и начало трясти, я была в шоке. Я слышала хрусты, дом ходил ходуном, вещи попадали. Мы встали в проем, после я собралась и вышла на улицу, жители тоже вышли. Дальше был еще один толчок, и продолжаются до сих пор, только поменьше. Говорят, у нас было 5 баллов, в эпицентре — 7,5 балла. Сейчас все хорошо, нас предупредили, что будут еще толчки в течение дня. Жители кажутся очень спокойными, продолжают свои дела как ни в чем не бывало», — рассказала девушка.

В среду, 3 апреля, на Тайване было зафиксировано сильнейшее землетрясение за последние 25 лет. Метеорологическая служба государства сообщила о землетрясении магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 18 километрах к юго-западу от города Хуаляня.

По данным властей Тайваня, погибли четыре человека, еще более 50 пострадали. На острове обрушились по меньшей мере 26 зданий.

Последний раз землетрясение подобной мощности произошло на острове в 1999 году. Тогда погибли около 2400 человек, десятки тысяч зданий были разрушены или повреждены.

Ранее власти Тайваня отказались от помощи материкового Китая.