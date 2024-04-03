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В Госдуме призвали развивать в России кулинарный патриотизм

Депутат Говырин: в России нужно развивать кулинарный патриотизм

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Shutterstock

В России необходимо начать развивать кулинарный патриотизм на фоне того, что западные «фастхарчевни» вытеснили отечественные чайные, пирожковые и другие традиционные заведения. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он отметил, что традиционную русскую кухню теперь сменили пицца, суши и роллы, шаурма и другие зарубежные блюда. При этом за рубежом предприниматели активно открывают заведения с русским колоритом, указал депутат. В связи с этим он предложил обязать торговые точки соблюдать санитарные правила и продавать вместе с шаурмой и блины.

«Уверен, что правительство России может пойти навстречу малому бизнесу и предложить выгодные программы кредитования, субсидии и гранты на федеральном уровне именно на этом направлении торговли», — подчеркнул Говырин.

19 марта исследование Rambler&Co показало, что почти треть россиян стали реже ходить в рестораны быстрого питания после ухода зарубежных сетей из России (28%). Большинство участников исследования заявили, что всегда предпочитали российские франшизы (32%). Еще 28% признались, что перешли на локализованные рестораны быстрого питания.

Ранее диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры.

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