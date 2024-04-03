В Петербурге задержали доцента университета с флагом Украины на аватарке

В Санкт-Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова. О задержании он рассказал «Фонтанке».

По словам самого доцента, он точно не знает, почему его задержали. Однако издание написало, что это может быть связано с его страницей в социальной сети, где была опубликована украинская символика.

«Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен. С 16:40 [2 апреля] нахожусь в отделении полиции № 2», — рассказал Бураков.

Он пояснил, что на его странице в социальной сети во «ВКонтакте» опубликован снимок с символикой Украины. Еще 1 марта 2014 года на его странице появилась фотография, на которой изображен трезубец на фоне украинского флага.

До этого посетительница аквапарка в Ростове-на-Дону испугала инструктора проукраинским лозунгом. 67-летняя женщина спросила у сотрудника водно-оздоровительного комплекса, слышал ли он звук взрыва.

Мужчина ответил, что не слышал ничего подозрительного, тогда пенсионерка якобы заявила ему в ответ, что он еще услышит, а затем завершила разговор патриотическим украинским приветствием. Услышав лозунг, признанный Минюстом РФ нацистским, инструктор аквапарка испугался и рассказал о произошедшем начальству.

Ранее в Брянской области мужчина организовал незаконный въезд украинцев в Россию.