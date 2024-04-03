Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бийске ребенок сломал ногу в автобусе

На Алтае мальчик сломал ногу из-за резкого торможения автобуса

close
100%
ЧП Бийск

В Бийске ребенок получил перелом во время поездки в автобусе, из-за резкого торможения на мальчика упала его мать, у пострадавшего диагностирован перелом бедра со смещением. Об этом сообщается в Telegram-канале Barnaul 22.

О произошедшем рассказала мать пострадавшего мальчика, по словам женщины, она вместе с сыном ехала в автобусе. Семья уже собиралась выходить, когда транспорт неожиданно затормозил.

«Я и мой ребенок просто отлетели от выхода практически на середину салона, и получилось так, что я упала в это время на ребенка. Он очень громко закричал от боли, я посадила его на сидение и сказала кондуктору и водителю, что я подам на них жалобу, в тот момент я не думала, что настолько все серьезно», — рассказала женщина.

Мальчика госпитализировали, медики диагностировали у него перелом бедра со смещением. По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит региональный СК, водителя подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами