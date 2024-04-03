В Бийске ребенок сломал ногу в автобусе

В Бийске ребенок получил перелом во время поездки в автобусе, из-за резкого торможения на мальчика упала его мать, у пострадавшего диагностирован перелом бедра со смещением. Об этом сообщается в Telegram-канале Barnaul 22.

О произошедшем рассказала мать пострадавшего мальчика, по словам женщины, она вместе с сыном ехала в автобусе. Семья уже собиралась выходить, когда транспорт неожиданно затормозил.

«Я и мой ребенок просто отлетели от выхода практически на середину салона, и получилось так, что я упала в это время на ребенка. Он очень громко закричал от боли, я посадила его на сидение и сказала кондуктору и водителю, что я подам на них жалобу, в тот момент я не думала, что настолько все серьезно», — рассказала женщина.

Мальчика госпитализировали, медики диагностировали у него перелом бедра со смещением. По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит региональный СК, водителя подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске.