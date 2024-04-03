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В Самарской области сосед похитил девятилетнюю девочку

В Самарской области будут судить мужчину, который похитил соседского ребенка

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Depositphotos

Житель Жигулевска предстанет перед судом за похищение ребенка, мужчина заманил дочь соседей в квартиру и незаконно удерживал. Об этом сообщает СУ СК РФ Самарской области.

По данным следствия, в июле 2023 года 39-летний житель Жигулевска встретил на улице дочь соседей. Мужчина заманил девятилетнюю девочку к себе в квартиру, где незаконно удерживал. После освобождения от похитителя ребенку потребовалась медицинская помощь, медики зафиксировали у нее многочисленные побои.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело о похищении. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, мужчине может грозить длительный срок заключения.

В подмосковном Королеве неизвестный мужчина пытался похитить ребенка около школы, злоумышленник едва не увел за собой девятилетнюю девочку, его остановили прохожие. Незнакомец успел скрыться, поисками подозреваемого занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Челябинске прохожий приставал к пятилетнему ребенку и делал ему комплименты.

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