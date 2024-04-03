Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин несколько месяцев истязал 10-летнего сына

В Кировской области отец несколько месяцев истязал сына-школьника

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Кировской области задержан мужчина, которого подозревают в систематическом истязании несовершеннолетнего сына, отец несколько месяцев избивал мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Житель Советского района Кировской области обвиняется в истязании малолетнего сына, как установили следователи, отец длительное время избивал 10-летнего ребенка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об истязании, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Изъят ли мальчик из семьи — неизвестно.

В Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью, женщина привела ребенка в больницу и заявила, что у дочери болит живот. Врачи обнаружили у школьницы закрытую травму живота, следы от укусов и большое количество гематом на разных частях тела.

Ранее в Воронежской области женщину отправили в колонию за истязание приемных детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами