Россиянин несколько месяцев истязал 10-летнего сына

В Кировской области задержан мужчина, которого подозревают в систематическом истязании несовершеннолетнего сына, отец несколько месяцев избивал мальчика. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ региона.

Житель Советского района Кировской области обвиняется в истязании малолетнего сына, как установили следователи, отец длительное время избивал 10-летнего ребенка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об истязании, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Изъят ли мальчик из семьи — неизвестно.

В Петербурге девочка попала в реанимацию со следами от укусов после истязания матерью, женщина привела ребенка в больницу и заявила, что у дочери болит живот. Врачи обнаружили у школьницы закрытую травму живота, следы от укусов и большое количество гематом на разных частях тела.

Ранее в Воронежской области женщину отправили в колонию за истязание приемных детей.